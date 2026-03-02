Migliora la qualità dell’aria in Romagna: dal 3 marzo tornano le misure antismog ordinarie

Migliora la qualità dell’aria in Emilia-Romagna. Sulla base dei risultati di oggi del bollettino Liberiamolaria da domani, martedì 3 marzo, tornano in vigore le misure antismog ordinarie, tra le quali quelle relative alla circolazione: all’interno dei centri abitati (area delimitata da relativa segnaletica) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 divieto di transito per i veicoli a benzina fino all’euro 2 compreso, diesel fino all’euro 4 compreso, a metano-benzina e gpl-benzina fino all’euro 2 compreso, ciclomotori e motocicli fino all’euro 2 compreso. Nelle domeniche ecologiche – fino al 22 marzo – si aggiunge il divieto di circolazione per i diesel euro 5.