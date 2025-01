Meteo Romagna, pioggia in arrivo nel week-end: allerta gialla per venerdì 31 gennaio

Un week-end con tempo instabile in Emilia-Romagna e soprattutto le giornate di venerdì e sabato saranno nel segno della pioggia e della neve sull’Appennino oltre i 500 metri. Per venerdì Arpae Emilia-Romagna prevede cielo coperto o molto nuvoloso, con precipitazioni deboli-moderate, localmente anche a carattere di rovescio che dal settore centro-occidentale si estenderanno, dal pomeriggio-sera, su tutto il territorio. Quota neve intorno ai 1400-1500 metri. Per sabato cielo nuvoloso con precipitazioni deboli a tratti moderate; i fenomeni saranno in attenuazione dal pomeriggio a partire dal settore orientale fino a totale esaurimento dalla notte. Quota neve attorno a 1500 metri.