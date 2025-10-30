Meteo Romagna, pioggia e vento: allerta arancione nella collina bolognese e ravennate

Per la giornata di oggi, giovedì 30 ottobre, a partire dalle 12 e fino a mezzanotte, è stata diramata un’allerta arancione per piene dei fiumi nelle province di Bologna e Ravenna. Nella seconda parte della giornata di oggi, giovedì 30 ottobre permangono condizioni di tempo instabile con precipitazioni che interesseranno principalmente le aree appenniniche centro-occidentali della regione con tendenza ad attenuazione dei fenomeni nella serata. Le precipitazioni in atto e previste determinano piene sui corsi d’acqua del settore centro-occidentale, che si propagheranno nei tratti vallivi con livelli superiori alle soglie 1. Sul fiume Reno si prevede una piena con livelli superiori alle soglie 2 nel tratto montano, in progressiva laminazione verso valle. Le precipitazioni previste sui rilievi centro occidentali potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua montani più probabili e diffusi sul bolognese. Sono ancora previsti venti fino a burrasca moderata (62-74 km/h) sulle aree del crinale appenninico.