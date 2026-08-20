Meteo Romagna, pioggia e temporali venerdì 21 agosto, temperature in lieve calo

Meteo Romagna, pioggia e temporali venerdì 21 agosto, temperature in lieve calo

Pioggia e temporali in arrivo venerdì 21 agosto e allerta gialla in tutta la Romagna. Come riporta Arpae Emilia-Romagna, per domani è previsto cielo molto nuvoloso con precipitazioni a carattere temporalesco già dalle prime ore della notte in progressione dai rilevi verso le zone di pianura e in spostamento da ovest verso est durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio è previsto un graduale esaurimento dei fenomeni con residua instabilità sui rilievi, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata sulle zone centro-orientali.

Temperature in lieve calo

Temperature minime in lieve flessione con valori attorno a 20/21 gradi sul settore centro-occidentale e 23/25 gradi sulla Romagna. Massime in calo, con valori attorno tra 25 e 29 gradi sul settore centro-occidentale e attorno a 30 gradi sulla Romagna.

Venti prevalentemente sud-occidentali, moderati o forti sui rilievi e sulla Romagna con intensità maggiore sulle zone di crinale; deboli-moderati sulle restanti zone di pianura. Possibili raffiche forti associate ai fenomeni temporaleschi.

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