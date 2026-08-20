Meteo Romagna, pioggia e temporali venerdì 21 agosto, temperature in lieve calo

Pioggia e temporali in arrivo venerdì 21 agosto e allerta gialla in tutta la Romagna. Come riporta Arpae Emilia-Romagna, per domani è previsto cielo molto nuvoloso con precipitazioni a carattere temporalesco già dalle prime ore della notte in progressione dai rilevi verso le zone di pianura e in spostamento da ovest verso est durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio è previsto un graduale esaurimento dei fenomeni con residua instabilità sui rilievi, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata sulle zone centro-orientali.