Meteo Romagna, pioggia e temporali: allerta gialla martedì 21 aprile

Pioggia e temporali: disposta l’allerta gialla in Romagna per tutta la giornata di martedì 21 aprile. “Per martedì 21 aprile - si legge nell’allerta - si prevedono precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità. I fenomeni risulteranno più persistenti e organizzati sulla pianura centro-orientale e lungo i rilievi, con possibili effetti e danni associati; saranno invece più localizzati nel resto della regione. Non si escludono rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua che in maniera puntuale potrebbero superare la soglia 1 e occasionali fenomeni franosi con ruscellamenti sui versanti”.

Per il 21 aprile ecco le previsioni di Arpae Emilia-Romagna. “Nella prima parte della giornata cielo molto nuvoloso con precipitazioni irregolari a carattere di rovescio temporalesco in veloce transito da nord verso sud. Dal pomeriggio attenuazione della nuvolosità con parziali schiarite, sulle aree pianeggianti, mentre lungo i rilievi, soprattutto quelli centro-occidentali, locali addensamenti potranno dar luogo a deboli precipitazioni lungo le aree di crinale con tendenza ad esaurimento dei fenomeni in serata”.