Meteo Romagna, pioggia a Natale e allerta rossa sulla collina ravennate e bolognese

Ravenna
  • 24 dicembre 2025
L’allerta per il 25 dicembre
Un Natale con allerta meteo per pioggia, con allerta rossa per il 25 dicembre sulla collina ravennate e bolognese. Per giovedì 25 dicembre sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, soprattutto sul settore centrale della regione, che potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con superamenti della soglia 2. Il codice colore rosso della zona D1 è relativo ai superamenti della soglia 3 sugli affluenti in destra Reno con alimentazione collinare. Sui settori appenninici e collinari emiliani i fenomeni saranno nevosi a partire da quote attorno ai 300/400 metri, con accumuli di 5-15 cm sulle zone collinari e di ulteriori 20-30 cm sulle zone montuose.

Lungo la fascia costiera sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est, con rinforzi o raffiche di intensità superiore, con mare agitato, localizzati fenomeni di erosione dei litorali, delle dune e degli argini invernali, nonché ingressioni marine che possono interessare gli stabilimenti balneari. Saranno possibili inoltre esondazioni di fiumi e canali alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare.

A Ravenna attivato il Centro Coordinamento Soccorsi in Prefettura

Si è riunito questa mattina il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) attivato presso la Prefettura di Ravenna per valutare gli sviluppi dell’allerta meteo in corso nella provincia. Nel corso della riunione, alla quale hanno partecipato rappresentanti della Provincia, dei Comuni, di ARPAE, dei Consorzi di bonifica, dell’Agenzia Territoriale di Protezione Civile e degli altri organismi competenti, sono state esaminate le previsioni meteo per le prossime ore e valutate le misure attuate e preventivate per la gestione di eventuali criticità.

I sindaci, che hanno attivato i Centri Operativi Comunali, hanno confermato di aver preallertato i rispettivi sistemi di monitoraggio e vigilanza rispetto ai rischi di natura idraulica ed idrogeologica, e di aver predisposto l’adozione di eventuali misure a tutela della cittadinanza.

Il Centro Coordinamento Soccorsi rimarrà attivo e in costante contatto con tutte le autorità locali per monitorare l’evoluzione della situazione.

