Meteo Romagna, oggi e domani allerta per temporali

RAVENNA. Allerta gialla per temporali dalle 12 di oggi, lunedì 12 maggio, alla mezzanotte di domani 13 maggio, per temporali su tutta la Romagna e sull’Emilia. «Nella seconda parte della giornata di lunedì 12 maggio», scrive la Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, «sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. Per la giornata di martedì 13 maggio sono previsti temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale.

Nelle zone interessate dai rovesci temporaleschi non si escludono innalzamenti del livello idrometrico nei corsi d’acqua, ruscellamento lungo i versanti e occasionali fenomeni franosi»