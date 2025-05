Ultimi giorni di variabilità e tempo instabile in Romagna, ma ponte del 2 giugno sotto il sole. Quella di domani, martedì 27 maggio, sarà una nuova giornata a rischio pioggia, quindi Arpae Emilia-Romagna ricorda che permangono condizioni di variabilità con possibilità di rovesci sparsi nelle province orientali nella giornata di giovedì. Da venerdì, l’aumento del campo di pressione garantirà tempo stabile con cielo in prevalenza sereno e temperature in linea con le medie stagionali.