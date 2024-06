Meteo Romagna martedì 25 giugno: allerta gialla per temporali, torna la grandine a Forlì VIDEO

Dalle 12 di oggi, martedì 25 giugno, alla mezzanotte di domani, mercoledì 26, sarà attiva in Romagna l’allerta gialla per criticità idraulica e temporali. Nel pomeriggio di oggi martedì 25 giugno sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, in esaurimento dalla sera. Per la giornata di domani mercoledì 26 giugno, non sono previsti fenomeni meteo significativi ai fini dell’allertamento. Tuttavia permarrà l’allerta gialla per criticità idraulica anche in conseguenza dei fenomeni che stanno interessando e interesseranno la restante parte della regione.

Grandine a Forlì