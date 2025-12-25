Meteo Romagna, il 26 dicembre l’allerta nel Ravennate scende da rossa ad arancione: precipitazioni in esaurimento

Da mezzanotte l’allerta per la pianura bolognese (e una parte di quella ferrarese e ravennate) passerà da rossa ad arancione: la protezione civile dell’Emilia-Romagna, sulla base delle previsioni meteo, ha infatti diminuito il livello di attenzione sui fiumi.

Per domani, 26 dicembre, non si escludono deboli precipitazioni sparse lungo i rilievi, ma la criticità idraulica sarà relativa solo alla propagazione dei colmi di piena soprattutto per Idice e Sillaro, che sono però in graduale diminuzione.

Per domani, 26 dicembre, Arpae Emilia-Romagna prevede cielo poco nuvoloso con possibili deboli precipitazioni in esaurimento sui settori appenninici, e gelate al mattino sulle pianure settentrionali; nel pomeriggio ampie schiarite sul settore nord-occidentale.

Temperature minime in diminuzione con valori tra -1 e 3 gradi sulla pianure, fino a 4/5 gradi sulla costa. Massime comprese tra 7/9 gradi.