Meteo Romagna, il 2 giugno pioggia e temporali, allerta arancione per vento sull’Appennino

Un martedì 2 giugno con meteo instabile: disposta l’allerta gialla per pioggia in gran parte dell’Emilia-Romagna e l’allerta arancione per vento nelle zone appenniniche. “Per la giornata di martedì 2 giugno - si legge nell’allerta - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle aree di pianura e sul settore occidentale della Regione. Nelle zone collinari e montane interessate dai temporali non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore. Nelle ore serali si prevede inoltre un’intensificazione del vento dal quadrante sud-occidentale fino a valori di burrasca (tra 62 e 74 km/h) sui rilievi centro-orientali, con ulteriori rinforzi di raffica fino a valori di burrasca forte (tra 75 e 88 km/h) sulle aree del crinale”.

Per il 2 giugno Arpae Emilia-Romagna prevede: “ielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse a carattere di rovescio temporalesco che dal settore occidentale si estenderanno progressivamente a tutto il territorio regionale, assumendo maggiore intensità dalla serata/notte sui rilievi centrali della regione. Temperature minime comprese tra 17 e 20 gradi, massime tra 25 e 31 gradi”.