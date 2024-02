Meteo Romagna, giovedì allerta arancione in provincia di Ravenna per piene di fiumi

Per la giornata di giovedì 29 febbraio sono previste condizioni di tempo perturbato, con precipitazioni diffuse che potranno essere più intense e localmente a carattere di rovescio sui rilievi centro-occidentali. Si prevedono nuovi incrementi dei livelli idrometrici sui bacini del settore centro-occidentale, che alimenteranno le piene già in atto su Parma, Enza, Secchia, Panaro e Reno, prolungando l’occupazione delle aree golenali e l’interessamento degli argini.

Saranno possibili fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti, più probabili nelle zone montane centro-occidentali. È stata disposta l’allerta arancione per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna. Allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna per frane e piene dei corsi d’acqua minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna. Per domani Arpae Emilia-Romagna prevede cielo coperto o molto nuvoloso, con precipitazioni per lo più deboli, a tratti moderate, che interesseranno l’intero territorio regionale.

Per venerdì 1 marzo cielo coperto o molto nuvoloso, con precipitazioni che interesseranno l'intero territorio regionale, deboli sul settore orientale, più intense fino a moderate sui rilievi centro-occidentali. Fenomeni in attenuazione a partire dal pomeriggio, con residue precipitazioni sparse sul settore occidentale in serata.