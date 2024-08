Meteo Romagna, Ferragosto con allerta gialla per il caldo nel Ravennate, da domenica pioggia e temperature in calo

Allerta gialla per temperature estreme nella giornata di Ferragosto in buona parte dell’Emilia-Romagna. In Romagna, l’allerta gialla coinvolge il territorio ravennate. “Per la giornata di giovedì 15 agosto - si legge nell’allerta - è prevista la persistenza di temperature massime intorno a 37 °C, con punte localmente superiori, nelle zone di pianura centro orientale e nei centri urbani”.