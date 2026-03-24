Meteo Romagna, colpo di coda dell’inverno: “Giovedì un ciclone freddo sull’Adriatico”

Colpo di coda dell’inverno e il tempo tornerà a peggiorare a partire dal Nord domani, mercoledì sera, quando la parte avanzata di una intensa perturbazione fredda alimentata da aria artica porterà i primi rovesci e temporali sparsi”. Lo confermano i meteorologi di 3bmeteo che avvertono: “Sarà il preludio ad una fase prettamente invernale attesa tra giovedì e venerdì, quando si formerà un vero e proprio ciclone freddo sull’Adriatico. Sono così previsti rovesci e temporali anche di forte intensità e accompagnati da locali grandinate soprattutto al Centrosud, mentre il Nord sarà coinvolto solo in una prima fase, giovedì, con fenomeni soprattutto sul Nordest e sulle Alpi di confine”.

Questa fase di maltempo sarà caratterizzata da un tracollo termico nel corso di giovedì, con perdita anche di oltre 10-12°C specie sul versante adriatico, tanto che la neve tornerà a cadere a quote collinari al Nordest e sulle regioni del Centro, ma fin sotto i 700-800m anche al Sud entro venerdì - proseguono a 3bmeteo - questa fase di maltempo sarà caratterizzata da un tracollo termico nel corso di giovedì, con perdita anche di oltre 10-12°C specie sul versante adriatico, tanto che la neve tornerà a cadere a quote collinari al Nordest e sulle regioni del Centro, ma fin sotto i 700-800m anche al Sud entro venerdì”.