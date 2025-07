Meteo Romagna, Arpae: “Non ci aspettiamo una nuova ondata di calore estremo”

«Non ci aspettiamo una nuova ondata di caldo in Emilia-Romagna». Lo dice Pier Paolo Alberoni, responsabile della struttura IdroMeteoClima di Arpae. «Abbiamo delle temperature abbastanza alte - ha detto ieri Alberoni, a margine della presentazione del rapporto 2024 - giovedì e venerdì avremo un calo delle temperature, un progressivo calo di qualche grado e poi un progressivo aumento delle temperature nel weekend. Ma anche la settimana prossima resteremo sostanzialmente in linea col clima o direi di un grado sopra». Pero’ si alza l’allerta siccità. Oggi l’autorità di bacino del Po farà il punto con Regioni e Agenzie regionali, ma la “situazione comunque non è ancora critica”, spiega Andrea Colombo, segretario dell’Autorità di bacino. «Probabilmente sarà confermato lo stato di severità idrica bassa nonostante ci siano alcune aree del distretto che potrebbero essere maggiore sofferenza».