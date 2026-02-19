Meteo in Romagna, allerta meteo per ingressione marina ed erosione

ROMAGNA. Allerta meteo gialla per criticità costiera: ingressione marina ed erosione. Per la giornata di venerdì 20 febbraio, in base al bollettino della Protezione civile dell’Emilia-Romagna, non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento. Tuttavia sono previste condizioni del mare sotto costa che potranno generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale a causa delle vulnerabilità presenti, in particolare nel settore centro-settentrionale.