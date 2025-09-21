Meteo. Da mezzanotte allerta gialla per temporali e venti

Allerta gialla per temporali e vento dalla mezzanotte di oggi. Il bollettino emesso dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna segnala che “Nella giornata di lunedì 22 settembre sono previsti temporali forti con possibili effetti e danni associati, più probabili su fascia appenninica, che possono generare occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici prossimi alla soglia 1. Inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sui rilievi appenninici”.