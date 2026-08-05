Meteo, ancora temperature massime di 40 gradi in Bassa Romagna, allerta per giovedì

RAVENNA. Prosegue l’ondata di calore che sta interessando anche l’area della Bassa Romagna. Anche per la giornata di giovedì 6 agosto è stata emessa un’allerta arancione per temperature estreme, con massime che potranno toccare i 40 gradi e provocare disagi soprattutto alle fasce più deboli della popolazione. In considerazione del perdurante caldo, è stato emesso anche un bollettino sullo stato di rischio per incendi, che fino al 9 agosto vieta l’abbruciamento dei residui vegetali nei pressi di coltivazioni o aree forestali.

La Protezione civile dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna invita la cittadinanza a prestare attenzione e adottare alcune semplici misure di autotutela, per contrastare gli effetti negativi del caldo sulla salute: bere molta acqua e bevande fresche durante il giorno, anche se non si ha sete (evitare bevande alcoliche e zuccherate); limitare l’esposizione al sole ed evitare le attività all’aperto nelle ore più calde della giornata (tra le 10 e le 18); se si deve uscire indossare un cappello a tesa larga, occhiali da sole e abiti leggeri di colore chiaro; utilizzare una crema solare con un fattore di protezione alto (Spf 30 o superiore) e applicarla frequentemente, soprattutto dopo aver sudato o essersi immersi nell’acqua; mangiare cibi leggeri, preferire frutta, verdura e cibi freschi.

In particolare è necessario prestare attenzione ai gruppi a rischio: anziani, bambini piccoli, persone con malattie croniche e donne incinte sono particolarmente vulnerabili al caldo. Assicurarsi che queste persone non vengano lasciate sole in casa.

La sezione dedicata al «disagio bioclimatico» del sito dell’Arpae è sempre aggiornata https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/rischio-calore.

Se si avvertono sintomi di colpo di calore (febbre alta, confusione, pelle secca e calda, mancanza di sudore), chiamare il 118. Per informazioni è possibile chiamare il numero verde del Servizio sanitario regionale: 800 033 033 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18, il sabato dalle 8.30 alle 13).