Medici, infermieri e veterinari in digiuno per Gaza, manifestazioni in tutta la Romagna, da Imola a Rimini

Sono stati centinaia i medici e gli infermieri che anche in Romagna hanno aderito oggi al digiuno per Gaza, manifestazione che ha visto i camici bianchi dare vita a un gesto simbolico contro la politica del premier israeliano nei confronti del popolo palestinese al di fuori dell’orario di lavoro e all’esterno della struttura sanitaria di appartenenza per poi condividere la foto sui propri social con l’hashtag #digiunogaza. Iniziative si sono svolte davanti agli ospedali di Imola, Faenza, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. A Forlì anche i veterinari hanno sospeso la loro attività manifestando davanti alla sede dell’Ordine provinciale e dei servizi veterinari dell’Ausl.