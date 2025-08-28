Medici, infermieri e veterinari in digiuno per Gaza, manifestazioni in tutta la Romagna, da Imola a Rimini

Ravenna
  • 28 agosto 2025
Il flash mob a Ravenna (foto Fiorentini)
Il flash mob all’ospedale di Ravenna (foto Fiorentini)
La mobilitazione all’ospedale di Imola (foto Mmph)
L’iniziativa organizzata all’ospedale di Forlì
L’iniziativa dei veterinari forlivesi
Il flash mob a Cesena (foto Zanotti)
L’iniziativa al Bufalini (foto Zanotti)
Sono stati centinaia i medici e gli infermieri che anche in Romagna hanno aderito oggi al digiuno per Gaza, manifestazione che ha visto i camici bianchi dare vita a un gesto simbolico contro la politica del premier israeliano nei confronti del popolo palestinese al di fuori dell’orario di lavoro e all’esterno della struttura sanitaria di appartenenza per poi condividere la foto sui propri social con l’hashtag #digiunogaza. Iniziative si sono svolte davanti agli ospedali di Imola, Faenza, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. A Forlì anche i veterinari hanno sospeso la loro attività manifestando davanti alla sede dell’Ordine provinciale e dei servizi veterinari dell’Ausl.

