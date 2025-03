Mecnavi, macchia alle celebrazioni a Ravenna. Nell’anniversario della tragedia dove morirono 13 operai nessun rappresentante da Bertinoro

Ed è stato poco prima dell’inizio che tra i presenti si è capito che da Bertinoro era arrivato solo il Gonfalone. Per il Comune del Forlivese le “attenuanti” ci sarebbero tutte (non ci sono infatti né un sindaco eletto e né assessori in carica) ma è il caso di dire che si poteva fare meglio. Da Bertinoro fanno sapere che il commissario Campanale aveva informato che non sarebbe potuto essere presente alla commemorazione organizzata a Ravenna, ma che sarà invece presente al momento istituzionale previsto per domenica prossima a Bertinoro. «In quella vicenda persero la vita cinque giovani cittadini bertinoresi: Alessandro Centioni, Marco Gaudenzi, Onofrio Piegari, Domenico Lapolla e Antonio Sansovini - ha ricordato l’ex sindaca Gessica Allegni, ora assessora regionale -. Erano tutti giovanissimi e nel loro ricordo e in quello di tutti gli operai morti in quel giorno orribile, ogni anno Bertinoro e Ravenna si uniscono in una commemorazione congiunta».