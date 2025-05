Mazzini, Europa e diplomazia: la delegazione Omri di Ravenna a Bruxelles tra conferenze e incontri istituzionali

La delegazione del Comitato Provinciale di Ravenna della Fondazione Insigniti Omri, guidata dal coordinatore Pasquale Iacovella, ha preso parte nei giorni scorsi alla missione istituzionale promossa dalla Fondazione in occasione della Giornata dell’Europa. Tra gli appuntamenti di rilievo: la Conferenza “Mazzini, l’Europa e i Simboli”, gli incontri con il Servizio Europeo per l’Azione Esterna (Eeas), con il segretario generale del Parlamento Europeo Alessandro Chiocchetti, con l’ambasciatore d’Italia in Belgio Federica Favi e con i rappresentanti italiani presso il Quartier Generale della Nato. Una presenza qualificata a testimonianza dell’impegno del Comitato di Ravenna nella promozione dei valori europei, del dialogo tra istituzioni e cittadini, e dello spirito mazziniano di un’Europa unita e democratica.

Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata dell’Europa 2025, la Fondazione Insigniti Omri ha svolto una missione istituzionale a Bruxelles (18–20 maggio), ispirata alla figura di Giuseppe Mazzini e al suo ideale di un’Europa unita. Guidata dal Presidente della Fondazione, Prefetto Francesco Tagliente, la delegazione era composta da insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, provenienti da 17 province italiane