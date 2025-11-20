Maxi-operazione contro il traffico di droga e armi: due arresti in provincia di Ravenna VIDEO

C’è anche la provincia di Ravenna coinvolta in una maxi-operazione dei Carabinieri siciliani contro il traffico di droga e la detenzione illegale di armi. Il blitz – condotto con il supporto dello squadrone eliportato, dei Cacciatori “Sicilia”, delle unità cinofile di Nicolosi specializzate nella ricerca di armi e stupefacenti e del 12° nucleo Elicotteri di Catania – ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone: otto finite in carcere e due poste agli arresti domiciliari.

Secondo l’accusa, gli indagati sarebbero “partecipi di un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e responsabili anche di detenzione e porto illegale di armi e munizioni“.

Il provvedimento cautelare scaturisce da un’indagine dei Carabinieri della compagnia di Giarre, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania. Gli investigatori hanno ricostruito dinamiche, ruoli e modalità operative del gruppo, ottenendo dal giudice per le indagini preliminari l’emissione delle misure cautelari.

I militari hanno operato tra Misterbianco, San Giorgio, Librino e in altre zone della provincia etnea, oltre che in due località della provincia di Ravenna, dove risiedevano alcuni degli indagati. Le perquisizioni e i sequestri sono ancora in corso e potrebbero fornire nuovi elementi utili all’inchiesta.