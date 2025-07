Maturità in anticipo di un anno. La storia di Diego, da Cesena a Ravenna, il diploma e il sogno di volare

Vive a Cesena, studia a Ravenna, dove si è diplomato all’istituto agrario con un anno di anticipo, e sogna di volare. Al punto che ora si è iscritto al corso serale all’aeronautico per diventare pilota. Classe 2007, Diego Bosi ha superato la maturità (con una valutazione di 86/100) pur avendo frequentato la quarta. «Due anni fa, informandomi, leggendo varie circolari sul sito del ministero e consultandomi con il coordinatore, ho aderito al programma di “abbreviazione per merito” che consente agli studenti di accedere direttamente alla maturità, saltando l’ultimo anno. È stata un’esperienza impegnativa: mentre studiavo giornalmente, per le interrogazioni e verifiche, preparavo gli appunti delle materie per l’esame. Nella prima prova, il tema, ho preso 16/20 con la traccia C2, sui social network. Mentre, nella seconda, di estimo, la fortuna ha girato dalla mia parte: la traccia era estremamente simile alla prima simulazione che avevo fatto per prepararmi all’esame».