Mattarella premia una studentessa ravennate tra gli alfieri del Lavoro

Sono i 25 migliori studenti d’Italia e questa mattina, venerdì 24 ottobre, con una cerimonia al Quirinale, saranno premiati come nuovi Alfieri del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra questi c’è anche la ravennate Alice Bordet, diplomata con lode al liceo scientifico Oriani di Ravenna e iscritta a Medicina a Bologna. Provenienti da 14 regioni italiane e da Francoforte, le ragazze e i ragazzi sono tra gli studenti che hanno terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti. Il premio Alfieri del Lavoro, istituito nel 1961 dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, viene consegnato anche ai neo eletti Cavalieri del Lavoro, già nominati in occasione della Festa della Repubblica. Saranno insigniti della Medaglia del presidente della Repubblica.