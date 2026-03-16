Mattarella premia Sara Gama al Quirinale, presente il ravennate Iacovella

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito a Sara Gama, vicepresidente dell’Associazione italiana calciatori e figura di riferimento del calcio femminile italiano, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, riconoscendo i suoi meriti sportivi e l’impegno civile per la crescita e la valorizzazione del movimento femminile. All’incontro in Quirinale era presente anche il ravennate Pasquale Iacovella, legato alla calciatrice da un rapporto di amicizia e stima nato nel tempo attraverso iniziative dedicate alla promozione dei valori dello sport. «Respirare l’atmosfera del Quirinale e incontrare il Presidente Mattarella è stata un’emozione intensa e un grande orgoglio personale e civile - ha raccontato Iacovella -. Assistere al riconoscimento a Sara Gama, atleta che ha dimostrato talento, leadership e impegno sociale, conferma quanto lo sport possa essere uno straordinario strumento di crescita culturale e civile».