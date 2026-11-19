Al primo hub strategico europeo per lo stoccaggio delle materie prime critiche parteciperà anche il porto di Ravenna. Il progetto ideato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, e che ha avuto il via libera oggi dalla Commissione europea, individua Porto Marghera come primo sito pilota, all’interno di una rete integrata di infrastrutture portuali, logistiche e industriali del Nord-Est. Un sistema, questo, che coinvolgerà anche il porto di Ravenna.

“Una notizia positiva - commentano il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni-. Abbiamo lavorato tanto in questi mesi, anche in sinergia con l’Autorità di sistema portuale, perché il porto di Ravenna e la rete logistica dell’Emilia-Romagna fossero inclusi nella proposta italiana. Siamo molto contenti di collaborare con il Veneto e con le altre Regioni del Nord-Est. Riteniamo - aggiungono presidente e sindaco - che, per la natura del porto di Ravenna, specializzato nelle rinfuse, e per le elevatissime competenze di economia circolare presenti nel territorio, l’apporto che potremo dare alla strategia nazionale sarà ancora più rilevante di quanto percepito sinora”.

Metalli, minerali e materiali essenziali per l’economia, l’industria e le tecnologie, ma caratterizzati da un elevato rischio di interruzione dell’approvvigionamento. Sono le materie prime critiche, al cui interno rientrano le cosiddette “terre rare”: 17 elementi chimici presenti nella tavola periodica, le cui proprietà ne consentono l’utilizzo in svariati ambiti. La candidatura ravennate nasce insieme a Porto Marghera per trasformare l’Alto Adriatico in un sistema integrato per il loro approvvigionamento, deposito, trasformazione e riciclo.

“Questo progetto - concludono de Pascale e Barattoni - consentirà non soltanto di creare un deposito di stoccaggio, ma anche di costruire una nuova filiera industriale legata all’innovazione e alla ricerca. Una realtà in grado di assicurare la disponibilità di queste materie anche in caso di crisi o di interruzioni delle forniture”