Massa Lombarda, pattugliamento nei bar: 31enne arrestato per droga

MASSA LOMBARDA. Droga nel mirino. Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lugo. Nella serata del 17 febbraio, i militari della Stazione di Massa Lombarda hanno arrestato un cittadino straniero di 31 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è maturato nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione della micro-criminalità e al monitoraggio di aree isolate e pubblici esercizi solitamente frequentati da soggetti dediti al consumo di droghe.

Proprio durante il pattugliamento di alcuni bar della zona, i militari hanno notato l’atteggiamento sospetto del giovane. A seguito di un controllo immediato, il 31enne è stato trovato in possesso di: 3 dosi di cocaina e 11 di hashish, già confezionate e pronte per la vendita nonché oltre 1.000 euro in contanti, somma sequestrata poiché ritenuta provento dell’attività illecita.

La perquisizione domiciliare estesa all’abitazione dell’uomo ha permesso di rinvenire ulteriori 18 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 190 grammi, un bilancino di precisione e materiale vario per il taglio e il confezionamento della sostanza.

Dell’avvenuto arresto è stata data immediata comunicazione al magistrato di turno della Procura della Repubblica di Ravenna. Il giovane è stato inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Oggi il Giudice del Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del 31enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.