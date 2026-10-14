Massa Lombarda, frigorifero prende fuoco in cucina: soccorsa una coppia di anziani

Paura questa mattina a Massa Lombarda per un incendio divampato attorno alle 7.30 all’interno di un appartamento al secondo piano di via Dante Alighieri. A scatenare le fiamme, partite dalla cucina, sarebbe stato un innesco provocato dal malfunzionamento di un frigorifero.

All’interno dell’abitazione si trovava una coppia di anziani. Sul posto sono tempestivamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco giunte da Lugo, Faenza e Ravenna per domare il rogo e mettere in sicurezza i locali. Uno dei due anziani è stato subito assistito e caricato in ambulanza dai sanitari del 118; per una valutazione più approfondita delle sue condizioni è atterrato in zona anche l’elisoccorso decollato da Bologna. Fortunatamente, da quanto si apprende, nessuno dei due coniugi versa in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale per effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità. (Fotoservizio Massimo Fiorentini)