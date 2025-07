Massa Lombarda, droga e violenta lite: chiuso locale

MASSA LOMBARDA. Il Questore di Ravenna ha disposto la sospensione della licenza di un pubblico esercizio di Massa Lombarda, con la conseguente chiusura temporanea. Il locale, sotto osservazione da mesi dalla Polizia di Stato del Commissariato di Lugo, era divenuto frequente ritrovo di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia nonché, negli ultimi tempi, teatro di un due episodi delittuosi che hanno visto l’intervento delle forze dell’ordine. Nel primo caso, per un arresto in flagranza per cessione di sostanza stupefacente e, nel secondo caso, a causa di una violenta lite tra gli avventori del bar che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Alla luce del particolare pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore di Ravenna, con decreto ha disposto la chiusura dello stesso con sospensione della licenza per cinque giorni.