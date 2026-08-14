Massa Lombarda, cade in casa e chiede aiuto con un filo di voce: soccorsa dalla polizia locale che trova l’alloggio e forza la porta

MASSA LOMBARDA. Nel primo pomeriggio di giovedì 13 agosto, la pattuglia infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna è intervenuta per soccorrere una signora anziana in difficoltà nella propria abitazione a Massa Lombarda. A conclusione di un rilevamento di un incidente stradale, la pattuglia è stata allertata da alcuni cittadini allarmati per delle richieste di aiuto provenienti da una zona residenziale di via della Pace.

I cittadini non erano riusciti a individuare la provenienza della voce, poiché era molto flebile; gli stessi agenti, per garantire la tempestività dell’intervento, hanno richiesto l’aiuto dei colleghi del presidio di Massa Lombarda: solo dopo una ricerca capillare nella zona sono riusciti a individuare l’abitazione da cui proveniva la richiesta di soccorso ed entrare forzando la porta in quanto tutti gli infissi erano serrati. All’interno dell’abitazione si sono trovati di fronte all’anziana signora riversa a terra, impossibilitata a muoversi, forse per una frattura del femore riportata in seguito a una caduta qualche ora prima. La donna è stata immediatamente assistita dagli agenti, che hanno richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, il quale ha provveduto al trasporto immediato dell’infortunata in ospedale per le cure necessarie. Sono stati inoltre contattati anche i familiari della signora.

«Un intervento tempestivo e professionale, reso possibile anche grazie alla segnalazione dei cittadini - sottolinea Mattia Galli, sindaco referente dell’Unione per la Polizia locale -, che dimostra ancora una volta l’importanza della collaborazione tra comunità e forze impegnate quotidianamente nella tutela delle persone più fragili».