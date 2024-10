Massa Lombarda, arrestato rapinatore seriale

MASSA LOMBARDA. Nella tarda serata di ieri, un uomo, conosciuto dai Carabinieri di Massa Lombarda per alcuni precedenti di polizia, approfittando di un momento di distrazione di una signora massese, è riuscito a sottrarle la borsa con all’interno i propri documenti ed una cospicua somma di denaro. In particolare l’arrestato, dopo aver individuato la zona in cui colpire, in pieno centro storico, ha atteso la propria vittima per poi agire nel momento giusto. In effetti l’ignara donna si è avvicinata alla propria autovettura ove, dopo aver riposto la sua borsa sul sedile anteriore lato passeggero, si è recata verso il portabagagli per far salire il proprio cagnolino che teneva al guinzaglio. È stato in questo momento che l’uomo ha agito e, approfittando di quel momento di distrazione, ha aperto lo sportello del veicolo e si è appropriato della borsa per poi allontanarsi di corsa.

L’uomo però è stato immediatamente inseguito dai Carabinieri della Stazione di Massa Lombarda e di Sant’Agata sul Santerno, in abiti civili, nascosti tra le macchine parcheggiate nelle vie limitrofe al centro cittadino, che stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio proprio per evitare reati contro il patrimonio e reprimere eventuali violazioni. L’inseguimento è durato qualche minuto; l’arrestato ha tentato di far perdere le sue tracce e di nascondere la refurtiva ma è stato bloccato e poi accompagnato in caserma.

I militari, come di solito avviene in queste circostanze, hanno deciso di approfondire il controllo e quindi di recarsi presso la sua abitazione per verificare se vi fosse altra refurtiva. L’intuito dei Carabinieri si è rivelato provvidenziale poiché, nel suo appartamento hanno rinvenuto gli indumenti utilizzati dall’uomo in altri episodi simili commessi nei giorni scorsi proprio in Massa Lombarda. In particolare l’uomo è stato identificato quale responsabile di altri quattro episodi simili commessi nelle vie del centro: in un episodio la vittima è stata una donna alla quale le sottraeva la borsa dal carrello della spesa; in un’altra circostanza si appropriava di una borsa che una signora trasportava nel cestino della sua bicicletta.

Successivamente l’uomo ha aumentato la sua pericolosità perché in un’altra circostanza, sempre dopo aver individuata la sua vittima, le ha dato una spallata riuscendo a strapparle la borsa che teneva sotto il braccio. Infine è arrivato anche a commettere una rapina, sempre nei confronti di una donna che, nel tentativo di resistere al furto della sua borsa, veniva strattonava sino a cadere per terra.

Parte della refurtiva è stata anche recuperata e restituita alle vittime di tali reati.

Questi episodi, ravvicinati nel tempo, hanno indotto i Carabinieri della Stazione di Massa Lombarda ad avviare immediatamente le indagini e quindi, attraverso prolungati servizi di osservazione, sono riusciti ad identificare e trarre in arresto l’uomo che, nella mattinata odierna, è stato tradotto davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna che convalidava l’arresto operato dai militari.