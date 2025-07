Massa Lombarda, 23enne non si ferma all’alt: inseguito e catturato, aveva attrezzi da scasso

MASSA LOMBARDA. I Carabinieri della Stazione di Massa Lombarda hanno denunciato uno straniero di 23 anni ritenuto responsabile dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere e guida senza patente. La vicenda ha avuto inizio nel tardo pomeriggio di lunedì scorso quando verso le 19.00, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Massa Lombarda, durante un normale servizio di controllo del territorio per le vie del centro cittadino, ha notato un’auto di grossa cilindrata guidata da un giovane straniero già conosciuto dai militari perché in passato era stato sorpreso alla guida senza aver conseguito la patente.

All’alt della pattuglia il giovane conducente, anziché fermarsi e sottoporsi al controllo, ha deciso di accelerare intraprendendo una pericolosa condotta di guida per le vie del paese, tra lo stupore e la preoccupazione dei passanti. I carabinieri si sono messi all’inseguimento dell’auto il cui conducente, vistosi costantemente tallonato, ha deciso di fermare il mezzo e scappare a piedi. Nonostante ciò, è stato raggiunto e bloccato dai militari che lo avevano inseguito. Perquisita l’auto cono stati trovati al suo interno vari attrezzi da scasso come cacciaviti, un martello, uno scalpello ed anche un coltello affilato. Il giovane fermato non è riuscito a fornire alcuna spiegazione sul possesso di tali attrezzi che sono stati posti sotto sequestro e per tale motivo è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per porto di oggetti atti ad offendere, resistenza a Pubblico Ufficiale e per guida con patente ritirata.