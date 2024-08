Marina Romea, muore per un malore mentre fa il bagno

Malore fatale nel primo pomeriggio di oggi nel tratto di spiaggia libera tra Porto Corsini e Marina Romea. Verso le 13, un uomo di 74 anni ha perso la vita mentre faceva il bagno in mare: si è sentito male bevendo acqua ed è stato subito soccorso da altri bagnanti che lo hanno portato a riva. Subito dopo si è immediatamente attivato il marinaio di salvataggio col defibrillatore, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto si è portata anche l’elimedica, con il medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.