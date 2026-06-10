Marina di Ravenna, viale delle Nazioni: occhio alle multe da sabato 20 giugno nella corsia riservata

A partire dalle 9 di sabato 20 giugno entrerà in funzione in modalità sanzionatoria la telecamera installata nella corsia riservata in direzione nord in viale della Pace, nel tratto compreso tra la rotonda della Colonia e viale delle Nazioni e in viale delle Nazioni, nel tratto compreso tra viale della Pace e viale Ciro Menotti, a Marina di Ravenna.

Il varco elettronico resterà attivo dalle 9 alle 24 di ogni giorno prefestivo e festivo, escluse le giornate del Patrono Sant’Apollinare, fino a martedì 1 settembre.

Si ricorda che la corsia preferenziale è riservata al transito di autobus del servizio di trasporto pubblico locale, taxi, ncc (noleggio auto con conducente), mezzi di soccorso, ciclomotori e motocicli, veicoli al servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno, veicoli con esclusiva e stabile destinazione ai servizi emergenziali di recupero animali marini, che non siano di proprietà privata di persone fisiche.

In corrispondenza della telecamera, posizionata all’altezza della rotonda della Colonia, è presente un pannello a messaggio variabile che riporta la scritta verde “corsia aperta”, quando la corsia è accessibile a tutti e la scritta rossa “corsia chiusa”, quando il transito è riservato solo ai veicoli autorizzati.