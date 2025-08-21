Marina di Ravenna, viale delle Nazioni: nel week-end torna la corsia riservata con il telecontrollo

Il Comune di Ravenna ricorda che anche questo fine settimana sarà attiva in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, nel tratto e nella direzione dalla rotonda della Colonia a via Ciro Menotti (sud – nord), la corsia riservata al transito di autobus del servizio di trasporto pubblico locale, taxi, ncc (noleggio auto con conducente), mezzi di soccorso, ciclomotori, motocicli e dei veicoli a servizio delle persone disabili.

Per accertare la corretta circolazione dei mezzi autorizzati, in corrispondenza della rotonda della Colonia è stato installato un sistema di telecontrollo degli accessi Sirio, attivo dalle 9 alle 24 di ogni giorno prefestivo e festivo fino all’1 settembre.

Si ricorda che in corrispondenza della telecamera è stato posizionato un pannello a messaggio variabile che riporta la scritta verde “corsia aperta”, quando la corsia è accessibile a tutti e la scritta rossa “corsia chiusa”, quando il transito è riservato solo ai veicoli autorizzati.

I veicoli che non potranno circolare nella corsia riservata, per raggiungere il lungomare di Marina di Ravenna potranno percorrere via Trieste dalla rotonda dei Pinaroli alla rotonda dei Lagunari, via Ciro Menotti dalla rotonda dei Lagunari a viale delle Nazioni e viale delle Nazioni.

Nei giorni in cui sarà attiva la corsia riservata, in corrispondenza dell’intersezione tra gli stradelli del Parco Marittimo (stradelli di ingresso e uscita dagli stabilimenti balneari) e viale delle Nazioni/Pace verrà istituita la direzione obbligatoria a sinistra (eccetto autorizzati); in corrispondenza dell’intersezione tra le strade a fondo chiuso poste sul lato opposto e viale delle Nazioni/Pace verrà istituita la direzione obbligatoria a destra (eccetto autorizzati).

Infine si ricorda che per quanto riguarda l’accesso dei disabili alla corsia preferenziale vengono adottate le stesse procedure già in vigore per la zona a traffico limitato della città di Ravenna; pertanto chi è già in possesso di un contrassegno a servizio di persone diversamente abili e ha già comunicato le targhe (massimo 2) non avrà alcuna ulteriore incombenza. Chi è invece titolare di un contrassegno per disabili, ma non ha ancora comunicato le targhe all’ufficio competente della Polizia locale di Ravenna, dovrà farlo scrivendo una mail a sirio@comune.ravenna.it, fino a cinque giorni dopo il transito.