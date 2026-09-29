Marina di Ravenna, va a ballare con gli amici e poi si mette alla guida del gommone, ma è ubriaco: multa di 6mila euro

Una motovedetta della Guardia di Finanza di Marina di Ravenna ha fermato gli occupanti di un gommone; cinque persone di rientro a Marina di Ravenna al termine di una serata trascorsa nei locali della riviera. L’andatura irregolare dell’unità, spinta da un motore di elevata potenza, ha richiamato subito l’attenzione dei finanzieri. Durante il controllo, gli occupanti sono apparsi in evidente stato di alterazione psico fisica.

I successivi approfondimenti effettuati a terra hanno consentito di accertare, nei confronti del conducente, un tasso alcolemico tale da identificare la conduzione sotto l’influenza dell’alcol, con l’aggravante delle ore notturne. È quindi scattata una sanzione amministrativa di quasi 6.000 euro e ritiro immediato della patente nautica finalizzato alla successiva sospensione prevista per un periodo da sei mesi a un anno.