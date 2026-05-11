Marina di Ravenna, un uomo trovato morto nei pressi di un cantiere

Tragedia nella prima mattinata di oggi, lunedì 11 maggio, a Marina di Ravenna in viale delle Nazioni. Attorno alle 7, un uomo è stato trovato senza vita a faccia in giù nei pressi del ponteggio di un cantiere di un palazzo. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso, ma una volta arrivati non hanno potuto che constatare il decesso. Il ritrovamento nella zona vicino al bar La Dolce Vita, nel cortile interno di un palazzo di 5 piani interessato da una serie di lavori. L’allarme è stato dato da una ragazza che stava portando a spasso il suo cane: la giovane ha riferito ai Carabinieri di avere sentito un tonfo ed essersi insospettita. L’uomo è stato trovato a terra, a faccia in giù. Sul posto anche i Carabinieri di Ravenna.