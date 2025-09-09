Marina di Ravenna: trovato uno zaino con 12 proiettili. Caccia a un ragazzo armato di fucile

Uno zainetto abbandonato, con 12 proiettili da fucile calibro 12. E’ la scoperta inquietante fatta dagli agenti delle Volanti della polizia nella notte tra sabato e domenica. La pattuglia era intervenuta lungo viale delle Nazioni per sedare una lite accesa tra un ragazzo e una ragazza. La discussione è stata rapidamente risolta, ma durante le verifiche gli agenti hanno notato lo zaino abbandonato a terra, che non apparteneva a nessuno dei due giovani. All’interno non c’erano documenti, ma solo le cartucce, immediatamente sequestrate. Sono quindi scattate le indagini per risalire al proprietario. Nel corso dell’attività investigativa, un testimone ha riferito di avere visto, nella stessa serata, un ragazzo – descritto con tratti somatici nordafricani – imbracciare un fucile da caccia proprio lungo le vie della località balneare. Le ricerche avviate nell’immediatezza non hanno però dato alcun esito. La procura di Ravenna, con il pm di turno Angela Scorza, è stata informata dell’accaduto, mentre proseguono gli accertamenti che si serviranno anche dei filmati di videosorveglianza pubblica presenti in zona. Sempre nella stessa notte, è stato soccorso anche un ragazzo ferito. Ha raccontato di essere stato aggredito da una persona sconosciuta. Poco distante dal luogo della colluttazione, gli inquirenti hanno trovato un coltello, ora al vaglio per verificare se si tratti dell’arma utilizzata nell’aggressione.