Marina di Ravenna, tragico incidente: muore in moto a 17 anni - Gallery

Tragico incidente mortale a Marina di Ravenna, dove un giovane ha perso la vita in sella alla sua moto. Erano da poco passate le 5 di questa mattina quando un ragazzo classe 2008 procedeva sulla sua moto da Marina di Ravenna in direzione Ravenna, trasportando una ragazza. Per cause in via di accertamento, alla rotonda dei Pinaroli tra via Trieste e via della Pace via, anziché girare a destra, la moto ha centrato in pieno la rotonda, sbalzando i due giovani. Mentre la ragazza ha riportato ferite lievi ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Ravenna, purtroppo le condizioni del giovane alla guida sono subito apparse gravissime.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata ed è stata attivata anche l’elimedica che però non ha caricato il giovanissimo motociclista. Troppo gravi le ferite riportate e per il 17enne non c’è purtroppo stato nulla da fare. Sul posto anche la Polizia Municipale di Ravenna e due volanti della Questura per i rilievi e la gestione di un traffico già congestionato nonostante l’orario.