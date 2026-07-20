Marina di Ravenna, tragico bagno al mare: 60enne muore annegato

Un primo pomeriggio tragico quello di oggi a Marina di Ravenna, dove un 60enne è stato trovato morto in acqua. L’uomo si era recato con la moglie presso la spiaggia libera all’altezza della colonia Giacobazzi, quindi intorno alle 14 aveva deciso di fare il bagno nonostante il mare mosso e l’assenza del bagnino (in regolare pausa). Alla lunga la donna ha perso le tracce del marito e ha dato l’allarme, facendo scattare la macchina dei soccorsi. Il corpo esanime dell’uomo è stato ritrovato al largo, verso gli scogli all’altezza del Bagno Ruvido. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, quindi è stata attivata l’elimedica, con il personale medico calato col verricello che ha portato l’uomo a riva ma purtroppo non ha potuto che constatarne la morte. Sul posto per i rilievi la capitaneria di porto.