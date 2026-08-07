Marina di Ravenna, torna la Festa del Mare fino al 16 agosto

A Marina di Ravenna torna torna la Festa del Mare e dello Sport e dopo anni di assenza sarà riproposta la tradizione del palo della cuccagna.

Da oggi fino al 16 agosto si vivranno dieci giorni di festa tra musica, sport, gastronomia, spettacoli e tradizioni. La festa è organizzata dal G.S. Drago e dalla Pro Loco di Marina di Ravenna nell’ambito di Marina Eventi, con un ricco calendario di appuntamenti in piazza Dora Markus.

Una delle principali novità di questa edizione riguarda lo stand gastronomico, la cui gestione torna alle società sportive locali (Atletica Mercurio e G.S. Drago). Si conclude la decennale collaborazione con Brisighella e la cucina della festa sarà curata direttamente dalle realtà sportive del territorio. Lo stand sarà aperto tutte le sere a partire dalle 19, con un menù di carne e pesce che punta su pochi piatti selezionati e sulla pasta fresca.

Sul versante della carne, tra le proposte ci saranno tagliere freddo misto, cappelletti e tortelli di pasta fresca, salsiccia ai ferri e arrosticini. Il menù di pesce comprenderà invece crostini misti con gamberi in salsa rosa, medaglioni ripieni di branzino allo scoglio, tagliolini alle vongole, piatto misto di pesce e rotolino di alici fritte. Alla proposta fissa si aggiungeranno alcune serate gastronomiche a tema, che arricchiranno l’offerta durante i dieci giorni della manifestazione. In particolare sono previste una serata dedicata alla seppia, una al prosciutto e una alle canocchie.

Alla gastronomia si affiancherà ogni sera lo spettacolo, con appuntamenti dalle 21,30. Si comincia stasera con il Marina Music Festival, seguito domani da Marina Bounce Live. Domenica 9 agosto spazio alla presentazione della squadra del Marina Calcio e a Diabete Ballo, mentre lunedì 10 salirà sul palco il Metropole Quintet. Martedì 11 sarà la volta dei Warning-Four, mercoledì 12 dei Mama Mouse e giovedì 13 dei Randagi. Venerdì 14 agosto serata country con i Wild Angels, sabato 15 Nicolas Show e gran finale domenica 16 con il Moka Club, in un evento offerto da Advs. Per tutta la durata della Festa del Mare e dello Sport, ogni sera viale delle Nazioni ospiterà il mercatino, che accompagnerà gli appuntamenti in piazza Dora Markus e contribuirà ad animare il centro di Marina di Ravenna.

Particolarmente ricco sarà il programma di Ferragosto. Dopo anni di assenza tornerà infatti a Marina di Ravenna il palo della cuccagna, una delle tradizioni popolari della località. L’appuntamento è per il 15 agosto al bacino pescherecci, prima dei fuochi d’artificio, recuperando così un momento di festa e aggregazione legato alla tradizione della comunità marinara.

La giornata culminerà con i tradizionali Fuochi del Candiano. Lo spettacolo pirotecnico è previsto indicativamente tra le 23.45 e mezzanotte nella zona del faro di Marina di Ravenna, in collaborazione con la Pro Loco di Porto Corsini.