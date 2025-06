Marina di Ravenna, telecamere su viale delle Nazioni: da sabato 21 giugno via alle sanzioni

L’occhio elettronico su viale delle Nazioni è pronto a registrare le infrazioni. Sarà in funzione dalle 9 di domani, sabato 21 giugno. Il periodo di prova è terminato ed entrerà in funzione in modalità sanzionatoria la telecamera installata nella corsia preferenziale di viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, nel tratto e nella direzione dalla rotonda della Colonia a via Ciro Menotti (sud – nord).

«Come già annunciato nelle scorse settimane - fanno sapere dal Comune -, la telecamera sarà attiva dalle 9 alle 24 ogni giorno prefestivo e festivo, esclusi il 22 e 23 luglio (Sant’Apollinare), fino all’1 settembre. La corsia riservata era stata istituita già dal 15 giugno, ma la telecamera era attiva in fase di test e quindi non sanzionatoria».

La corsia preferenziale è riservata al transito di autobus del servizio di trasporto pubblico locale, taxi, ncc (noleggio auto con conducente), mezzi di soccorso, ciclomotori e motocicli.

In corrispondenza della telecamera, posizionata all’altezza della rotonda della Colonia, è presente un pannello a messaggio variabile che riporta la scritta verde “corsia aperta”, quando la corsia è accessibile a tutti e la scritta rossa “corsia chiusa”, quando il transito è riservato solo ai veicoli autorizzati.

I veicoli che non potranno circolare nella corsia riservata, per raggiungere il lungomare di Marina di Ravenna potranno percorrere via Trieste dalla rotonda dei Pinaroli alla rotonda dei Lagunari, via Ciro Menotti dalla rotonda dei Lagunari a viale delle Nazioni e viale delle Nazioni.

Nei giorni in cui sarà attiva la corsia riservata, in corrispondenza dell’intersezione tra gli stradelli del Parco Marittimo (stradelli di ingresso e uscita dagli stabilimenti balneari) e viale delle Nazioni/Pace verrà istituita la direzione obbligatoria a sinistra (eccetto autorizzati); in corrispondenza dell’intersezione tra le strade a fondo chiuso poste sul lato opposto e viale delle Nazioni/Pace verrà istituita la direzione obbligatoria a destra (eccetto autorizzati).