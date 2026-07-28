Marina di Ravenna, “tavolo in discoteca da 350 euro con superalcolici per un gruppo di minorenni”: la denuncia del Gruppo di Volontariato Anc Ravenna

Un tavolo con superalcolici da 350 euro in una discoteca del di Marina di Ravenna per un gruppo di minorenni. Lo denuncia in una nota il Gruppo di Volontariato Anc Ravenna dopo una nottata, quella di sabato 25 luglio, passata all’esterno del locale in nome della sicurezza. “Si trattava di una comitiva di circa quindici minorenni in villeggiatura sui lidi con le famiglie, che si erano organizzati per bene per divertirsi «in indipendenza», lasciando ai genitori una serata libera: biciclette noleggiate per raggiungere Marina e, d’accordo con un maggiorenne, un tavolo prenotato in discoteca con una spesa complessiva di 350 euro. Ottenuti tavolo e bevande - bottiglie di Gin e di Prosecco - il maggiorenne si sarebbe allontanato. Allegria e superalcolici hanno fatto il resto. L’epilogo, alle due di notte: i genitori, immediatamente avvertiti, sono accorsi con tre auto a riprendere i figli e riportarli a casa”.

«Quando dopo le due di notte ho visto arrivare tre auto di genitori, richiamati dalla loro serata libera per riprendersi i figli, ho capito ancora una volta perché siamo in strada — dichiara il presidente Isidoro Mimmi - non facciamo multe e non schediamo nessuno: offriamo un dato oggettivo, un momento di ascolto e, quando serve, una mano che sorregge. Ma un tavolo da 350 euro con bottiglie di gin per una comitiva di diciassettenni interroga tutti: i genitori, che devono sapere come e dove i figli passano il sabato sera; i gestori, che hanno il dovere di verificare l’età di chi consuma; le istituzioni, che devono presidiare. E il compleanno dei dodici amici del cesenate, con il van e l’autista sobrio, dimostra che divertirsi in sicurezza si può. Ringrazio di cuore i miei volontari, alcuni reduci da quattro ore di servizio al mercato mattutino, la Pubblica Assistenza di Alfonsine e le Forze dell’ordine: la sicurezza è un bene comune che si costruisce insieme».

La campagna del Gruppo di Volontariato Anc Ravenna prosegue ogni sabato sera per tutta l’estate.