Marina di Ravenna, “Studio Delta Live On The Beach” con Sophie and the Giants ospiti a sorpresa

Sbarca sulla spiaggia di Marina di Ravenna lo spettacolo di “Studio Delta Live On the Beach”, due serate a ingresso gratuito che combinano musica, divertimento e valorizzazione del territorio. Questa prima edizione si terrà venerdì 21 e sabato 22 agosto sulla spiaggia antistante il piazzale della Marina e sarà l’incontro di due anime: quella dance anni ‘90 e l’altra più contemporanea.

Tanti ospiti per le due serate: da Alexia a Prezioso, passando per grandi artisti della musica italiana di oggi e di oggi - Orietta Berti, Elettra Lamborghini, Rosa Chemical, Federica Abbate, Cioffi, Alex Wyse, Mida, Random, Seltsam, OPI e tanti altri. Questa mattina è stata annunciata la presenza del progetto musicale Sophie and the Giants.

A condurre i live saranno Daniele Tigli, giornalista, caporedattore e conduttore di Radio Studio Delta, e Dany Gattelli, noto vocalist e presentatore, accompagnati dalla madrina del Festival Zone Antonella Fiordelisi. Durante una delle due serate potrebbe svolgersi la presentazione ufficiale del Ravenna Calcio.