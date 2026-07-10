Marina di Ravenna. Spiagge Soul Festival, nuova formula per i 18 anni

Spiagge Soul Festival cambia formula per la sua diciottesima edizione: dal 23 al 26 luglio 2026 la programmazione si concentrerà in piazza Dora Markus, a Marina di Ravenna, con quattro giorni di concerti gratuiti, incontri e momenti di scambio tra artisti e pubblico. Il filo conduttore, racchiuso nel motto swahili “Safari njema” (”buon viaggio”), sarà il dialogo musicale tra Africa, Europa e Americhe, tra blues, soul, jazz, funk e world music.

Ad aprire il festival, giovedì 23, saranno J.J. Thames & Luca Giordano Band e la Butter Funk Family, guidata dal due volte vincitore del Grammy Award Printz Board. Venerdì 24 sarà la volta delle sonorità africane con Falou Seck & The Melting Beats e con l’attesissima Nomfusi. Sabato 25 saliranno sul palco Jack Broadbent e Lisa Hunt, storica collaboratrice di Zucchero. Chiuderanno la rassegna, domenica 26, il James Martin Quartet e la festa finale di Sandro Joyeux.

Confermati anche i New Orleans Lunch e il percorso formativo dell’Orchestra dei Giovani di Ravenna, oltre a food truck e mercatino vintage ogni sera. L’iniziativa è sostenuta da Comune di Ravenna, Regione Emilia-Romagna, Apt Servizi, Romagna Acque e Proloco di Marina di Ravenna.