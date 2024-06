Marina di Ravenna, senso unico al via ed esordio della Nazionale: sarà un sabato di fuoco

Il senso unico su viale delle Nazioni di Marina di Ravenna si prepara a un battesimo di fuoco. La rivoluzione della circolazione lungo la strada che costeggia il cuore della vita balneare tra Marina e Punta Marina è alle porte. L’appuntamento è per sabato 15 giugno, che oltre a cadere in un periodo tradizionalmente molto favorevole al turismo balneare è anche la data dell’esordio della Nazionale italiana ai campionati Europei di calcio. Se la tradizione sarà rispettata, centinaia di tifosi sceglieranno le spiagge ravennati per seguire gli azzurri. Molti bagni si stanno attrezzando per l’appuntamento, organizzando eventi culinari che accompagneranno la partita su grande schermo.

Il fischio di inizio per la squadra di Spalletti coinciderà con il primo giorno di un provvedimento, da parte dell’amministrazione comunale, di cui si parlava da tempo, ma che solo ora ha trovato una sua applicazione. «Ci aspetta un vero banco di prova – conferma Maurizio Rustignoli, presidente della cooperativa Spiagge Ravenna –. Sarà fondamentale partire con il piede giusto e per farlo occorre una grande opera di comunicazione e informazione ai cittadini. Non illudiamoci che tutti giungano preparati e informati. Mi auguro che l’Amministrazione abbia predisposto un adeguato piano di informazione. Credo anche che nei primi weekend, con l’introduzione delle nuove misure, sia opportuno arruolare diversi volontari o ausiliari che diano le indicazioni negli snodi strategici, in caso contrario potremmo registrare una grande confusione e il rischio di file e ingorghi».

Rustignoli specifica poi che è favorevole alla sperimentazione: «Sono convinto che sia giusto provare. Le misure introdotte mirano a migliorare una circolazione che negli anni scorsi, soprattutto nei giorni di grande affluenza, a volte è andata in crisi. Il tentativo di rendere più scorrevole il traffico e le corse dei navetti, tra i parcheggi scambiatori e i bagni, va fatta. La speranza è che l’utenza colga positivamente la novità e che molte persone arrivino preparate alle modifiche della circolazione».