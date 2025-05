C’è una nuova prospettiva per l’area tra via Zen e via Rismondo, a Marina di Ravenna, dove un tempo sorgeva uno dei ristoranti più noti del litorale: Saporetti. Autorità portuale ha infatti affidato ad uno studio architettonico l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per un nuovo complesso edilizio a destinazione residenziale e commerciale. L’incarico vale in totale 114mila euro.

