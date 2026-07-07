Marina di Ravenna: pop in riva al mare con Elettra Lamborghini, Orietta Berti e Alexia

RAVENNA - La musica pop torna sulla spiaggia di Marina di Ravenna con un doppio appuntamento firmato Radio Studio Delta. Due serate gratuite, in programma il 21 e 22 agosto, che riporteranno sul litorale ravennate artisti di primo piano della scena italiana e internazionale. L’evento si svolgerà nello stesso tratto di spiaggia che quattro anni fa, l’8 luglio 2022, ospitò il Jova Beach Party, richiamando decine di migliaia di persone e trasformando Marina di Ravenna in uno dei principali palcoscenici musicali dell’estate italiana. Si tratta della spiaggia libera accanto alla diga foranea Ora quello spazio torna ad animarsi con lo Studio Delta Live on The Beach, una manifestazione pensata per coniugare spettacolo, musica e intrattenimento nel cuore della stagione estiva.

La prima serata, giovedì 21 agosto, sarà dedicata alle atmosfere anni Novanta con un grande “90’s Beach Party”. Dalle 20 saliranno sul palco Alexia e Prezioso, due protagonisti assoluti della musica dance italiana di quel decennio, accompagnati dal dj set di Radio Studio Delta, in una serata all’insegna dei successi che hanno segnato un’intera generazione. Venerdì 22 agosto, sempre dalle 20, spazio invece alla musica pop contemporanea con un ricco live show che vedrà protagoniste Elettra Lamborghini e Orietta Berti, due artiste capaci di parlare a pubblici diversi e di attraversare generazioni differenti. Sul palco si alterneranno inoltre Mida, Alex Wyse, Rosa Chemical, Random, Federica Abbate, Cioffi, Opi, Seltsam, Riccardo Stimoli, Shaza, Lupo e Malvax. Gli organizzatori hanno annunciato anche la presenza di un ospite internazionale, il cui nome sarà reso noto nelle prossime settimane, alimentando l’attesa per un evento che punta a diventare uno dei momenti centrali dell’estate romagnola. A condurre le due serate saranno Antonella Fiordelisi, influencer e schermitrice molto seguita sui social, insieme alle voci di Radio Studio Delta Daniele Tigli e Dany Gattelli. L’ingresso sarà gratuito e l’iniziativa si inserisce nel ricco calendario di appuntamenti promossi per celebrare Ravenna Capitale Italiana del Mare 2026.