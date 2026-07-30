Marina di Ravenna, nel fine settimana scatta la modalità sanzionatoria della telecamera

RAVENNA. Il Comune di Ravenna ricorda che nel fine settimana sarà attiva, in modalità sanzionatoria, la telecamera installata nella corsia riservata in direzione nord in viale della Pace, nel tratto compreso tra la rotonda della Colonia e viale delle Nazioni e in viale delle Nazioni, nel tratto compreso tra viale della Pace e viale Ciro Menotti, a Marina di Ravenna. Il varco elettronico resterà attivo dalle 9 alle 24 di ogni giorno prefestivo e festivo fino a martedì 1 settembre.

La corsia preferenziale è riservata al transito di autobus del servizio di trasporto pubblico locale, taxi, ncc (noleggio auto con conducente), mezzi di soccorso, ciclomotori e motocicli, veicoli al servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno, veicoli con esclusiva e stabile destinazione ai servizi emergenziali di recupero animali marini, che non siano di proprietà privata di persone fisiche.

In corrispondenza della telecamera, posizionata all’altezza della rotonda della Colonia, è presente un pannello a messaggio variabile che riporta la scritta verde “corsia aperta”, quando la corsia è accessibile a tutti e la scritta rossa “corsia chiusa”, quando il transito è riservato solo ai veicoli autorizzati.