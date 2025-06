Marina di Ravenna, mettono la giacca sulla sedia e poi frugano nel giubbotto di chi siede al tavolo vicino: scoperti i ladri della trattoria

È stata individuata e denunciata per furto aggravato con destrezza alla Procura della Repubblica di Ravenna la coppia di ladri specializzata nel cosiddetto “trucco della giacca”, messo a punto per spillare denaro agli ignari clienti di una trattoria della riviera. Ad occuparsi del caso i militari della Stazione Carabinieri di Marina di Ravenna, che hanno subito acquisito le immagini di tutte le telecamere presenti in zona, analizzando i diversi video e identificare i due malfattori, già noti alle forze dell’ordine per specifici reati.

Nella tarda mattinata di giovedì 8 maggio, i due ladri sono entrati in azione in una trattoria di Marina di Ravenna. Nel filmato analizzato dai carabinieri si può notare infatti uno dei ladri mettere in pratica il fine stratagemma. Una volta individuata la vittima, seduta ad uno dei tavolini del locale, l’autore prendeva posto proprio su una sedia situata alle sue spalle, fingendo di cercare qualcosa nelle tasche del proprio indumento riposto sullo schienale, rovistando invece nel giubbotto della vittima, sottraendogli il portafogli.

Durante l’operazione il complice rimaneva in disparte tenendo d’occhio la situazione e non appena agguantato il bottino, repentinamente salivano a bordo di una utilitaria con targa straniera, facendo perdere le proprie tracce.

I Carabinieri incrociando le immagini sono riusciti ad identificare i due ladri. Un 46enne e un 51enne di origine romena, già noti alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio, che dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato in concorso.